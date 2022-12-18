Профессиональный диктор, актёр, звукорежиссёр.
С 1994 года в радио эфире. Универсальный поставленный голос широкого диапазона (тенор — второй тенор — баритон), от
молодёжного до старческого. Рекламные тексты, ПАРОДИИ, мульт-персонажи, игровые роли, документальные фильмы, аудиокниги. Владею искусством интонировать, читаю с разной эмоциональной подачей: энергично, спокойно,
уверенно, нейтрально, жестко, романтично и т. д... Голос звучит по всей России (от Калининграда до
Владивостока).
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Диктор, актёр, пародист - Алексей Воленко. Исполняю вокал (русский народный).
Игровые ролики (пародии) озвучиваю один на все голоса (персонажи + диктор).
Озвучиваю закадровые тексты к фильмам, рекламные ролики, мультфильмы, сериалы, аудиокниги.
Озвучка:
https://disk.yandex.ru/d/ujQZLGVKTGomEA
Пародии:
https://disk.yandex.ru/d/VJg4lBrUsFGxiw
Обращайтесь:
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М-Audio Fast Track Pro, RODE NTK, акустическая
кабина.
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