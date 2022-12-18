Диктор, актёр, пародист - Алексей Воленко.

Профессиональный диктор, актёр, звукорежиссёр.

С 1994 года в радио эфире. Универсальный поставленный голос широкого диапазона (тенор — второй тенор — баритон), от

молодёжного до старческого. Рекламные тексты, ПАРОДИИ, мульт-персонажи, игровые роли, документальные фильмы, аудиокниги. Владею искусством интонировать, читаю с разной эмоциональной подачей: энергично, спокойно,

уверенно, нейтрально, жестко, романтично и т. д... Голос звучит по всей России (от Калининграда до

Владивостока).

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Диктор, актёр, пародист - Алексей Воленко. Исполняю вокал (русский народный).

Игровые ролики (пародии) озвучиваю один на все голоса (персонажи + диктор).

Озвучиваю закадровые тексты к фильмам, рекламные ролики, мультфильмы, сериалы, аудиокниги.

Озвучка:

https://disk.yandex.ru/d/ujQZLGVKTGomEA

Пародии:

https://disk.yandex.ru/d/VJg4lBrUsFGxiw

Обращайтесь:

https://vk.com/alekseyvolenko

[email protected]

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М-Audio Fast Track Pro, RODE NTK, акустическая

кабина.

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