Настройка Яндекс Директ и Гугл АДС. Настрою вашу рекламную кампанию под ключ по вашим пожеланиям. Если нет еще РК то это не проблема, создам.

﻿﻿ Просьба !!! Уважаемые заказчики ! Хочу обратится к вам. Если вы заказываете РК, то старайтесь предоставить все данные которые нужны для работы. Чем конкретнее и яснее вы будете излагать ваши желания , тем меньше вас будут беспокоить по работе. По возможности будьте на связи. Оплата услуг производится по факту сдачи работы. Аудит сайта провожу бесплатно.

Уважаемые заказчики Хочу обратится к вам. Если вы заказываете РК, то старайтесь предоставить все данные которые нужны для работы. Чем конкретнее и яснее вы будете излагать ваши желания , тем меньше вас будут беспокоить по работе. По возможности будьте на связи. Оплата услуг производится по факту сдачи работы. Аудит сайта провожу бесплатно. ﻿ Оказываемая услуга.

Аудит бесплатно.

Анализ конкурентов.

Сбор семантики.

Подборка ключевых запросов.(сортировка). Согласование с заказчиком.

Создание РК.

Составления объявлений.

Запуск РК происходит автоматически после оплаты . (Зачисление средств через банк проводится в течении 3 рабочих дней). Оплата по карте происходит в течении 15 минут.

Стоимость услуги составляет от 3000р( России).

Ведение РК 30р (Беларусь﻿). 1000р( Россия) в неделю.