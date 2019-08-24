WOLFESSA

Кристина WOLFESSA

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Настройка Яндекс Директ и Гугл АДС. Настрою вашу рекламную кампанию под ключ по вашим пожеланиям. Если нет еще РК то это не проблема, создам.
  • ﻿﻿                                    Просьба !!! Уважаемые заказчики! Хочу обратится к вам. Если вы заказываете РК, то старайтесь предоставить все данные которые нужны для работы. Чем конкретнее и яснее вы будете излагать ваши желания , тем меньше вас будут беспокоить по работе. По возможности будьте на связи. Оплата услуг производится по факту сдачи работы.  Аудит сайта провожу бесплатно.

  • ﻿                                              Оказываемая услуга.

  • Аудит бесплатно.
  • Анализ конкурентов.
  • Сбор семантики.
  • Подборка ключевых запросов.(сортировка). Согласование с заказчиком.
  • Создание РК.
  • Составления объявлений.
  • Запуск РК происходит автоматически после оплаты . (Зачисление средств через банк проводится в течении 3 рабочих дней). Оплата по карте происходит в течении 15 минут. 

  • Стоимость услуги составляет от 3000р( России).

  • Ведение РК 30р (Беларусь﻿). 1000р( Россия) в неделю.