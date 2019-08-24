Настройка Яндекс Директ и Гугл АДС. Настрою вашу рекламную кампанию под ключ по вашим пожеланиям. Если нет еще РК то это не проблема, создам.
- Просьба !!! Уважаемые заказчики! Хочу обратится к вам. Если вы заказываете РК, то старайтесь предоставить все данные которые нужны для работы. Чем конкретнее и яснее вы будете излагать ваши желания , тем меньше вас будут беспокоить по работе. По возможности будьте на связи. Оплата услуг производится по факту сдачи работы. Аудит сайта провожу бесплатно.
Оказываемая услуга.
- Аудит бесплатно.
- Анализ конкурентов.
- Сбор семантики.
- Подборка ключевых запросов.(сортировка). Согласование с заказчиком.
- Создание РК.
- Составления объявлений.
- Запуск РК происходит автоматически после оплаты . (Зачисление средств через банк проводится в течении 3 рабочих дней). Оплата по карте происходит в течении 15 минут.
Стоимость услуги составляет от 3000р( России).
Ведение РК 30р (Беларусь). 1000р( Россия) в неделю.
Действие аккаунта приостановлено!