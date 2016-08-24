Опыт работы администрирования и модерирования пабликов и групп вк около 8 лет.
Общий опыт администрирования и модерирования (сюда входят не только паблики, но и сайты, форумы и так далее) - около 12-13 лет.
В самом начале, очень давно администрировал и модерировал форумы на vbulletin. Создавал и свои форумы на этой платформе. Знаком с работой хостингов и доменных имен.
На данный момент администрирую и модерирую 2 группы и 3 паблика.
https://vk.com/olegbirdcatcher
Делаю оформление пабликов и групп. Примеры моей работы можно видеть тут
https://vk.com/benedictumband (полное оформление группы, включая аватар и меню группы, а так же вики разметка);
https://vk.com/doroland (только вики заметка в меню);
https://vk.com/olegbirdcatcher (полное оформление);
https://vk.com/jongolongo (аватар);
Так же немного делаю оформление для сайтов, но не крупных. Есть один, но сейчас им нет времени заниматься:
Так же делаю оформление для каналов. Пример - https://www.youtube.com/channel/UCwwBrDBHG7YQ-12K3lMVFTg
О моей работе: В пабликах занимался и занимаюсь - оформлением, написанием коротких статьей, переводом небольших статьей, публикацией новостей, редактированием, модерированием комментариев и обсуждений, вики разметкой.