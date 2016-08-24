Администрирование и модерирование в группах и пабликах с опытом работы

Опыт работы администрирования и модерирования пабликов и групп вк около 8 лет.

Общий опыт администрирования и модерирования (сюда входят не только паблики, но и сайты, форумы и так далее) - около 12-13 лет.

В самом начале, очень давно администрировал и модерировал форумы на vbulletin. Создавал и свои форумы на этой платформе. Знаком с работой хостингов и доменных имен.

На данный момент администрирую и модерирую 2 группы и 3 паблика.

https://vk.com/benedictumband

https://vk.com/doroland

https://vk.com/dorolandpublic

https://vk.com/olegbirdcatcher

https://vk.com/jongolongo

Делаю оформление пабликов и групп. Примеры моей работы можно видеть тут

https://vk.com/benedictumband (полное оформление группы, включая аватар и меню группы, а так же вики разметка);

https://vk.com/doroland (только вики заметка в меню);

https://vk.com/olegbirdcatcher (полное оформление);

https://vk.com/jongolongo (аватар);

Так же немного делаю оформление для сайтов, но не крупных. Есть один, но сейчас им нет времени заниматься:

http://guitarnerd.ru/

Так же делаю оформление для каналов. Пример - https://www.youtube.com/channel/UCwwBrDBHG7YQ-12K3lMVFTg

О моей работе: В пабликах занимался и занимаюсь - оформлением, написанием коротких статьей, переводом небольших статьей, публикацией новостей, редактированием, модерированием комментариев и обсуждений, вики разметкой.