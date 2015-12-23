2D, 3D graphics!

С 2009 по настоящее время работаю с компаниями наружной рекламы, попутно совмещая работу с полиграфией, металлоконструкциями, мебельным цехом вплоть до создания интерьеров.

Большой опыт работы и знание огромного количества материалов позволяют мне создавать проекты, которые заказчикам возможно даже не снились в их лучших снах.

Знание программ CorelDraw и Photoshop позволяют создавать 2D графику.

А знание программы Sketh Up в купе с некоторыми другими дает возможность создавать 3D проекты.