W_katya

Катерина W_katya

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ДИЗАЙНЕР

Всем привет!Я Екатерина дизайнер и фоторедактор работаю в Adobe photoshop/procreateСоздаю банеры логотипы визитки/листовки/каталоги стикеры ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ!?Я:•Коммуникабельная •Горю желанием помогать людям! •Получаю от работы удовольствие •Профессионально отношусь к работе• ответственная за сроки, за качество•умею выслушать и подсказать ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!

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