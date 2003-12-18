ДИЗАЙНЕР
Всем привет!Я Екатерина дизайнер и фоторедактор работаю в Adobe photoshop/procreateСоздаю банеры логотипы визитки/листовки/каталоги стикеры ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ!?Я:•Коммуникабельная •Горю желанием помогать людям! •Получаю от работы удовольствие •Профессионально отношусь к работе• ответственная за сроки, за качество•умею выслушать и подсказать ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!
Портфолио
- Удаление надписей без потери качества31 просмотр
- Логотип24 просмотра
- Презентация32 просмотра
- Релиз новой модели кроссовок36 просмотров
- Логотип для кондитерской+визитка37 просмотров
- Дизайн упаковки38 просмотров
- Буклет18 просмотров