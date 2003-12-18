ДИЗАЙНЕР

Всем привет!Я Екатерина дизайнер и фоторедактор работаю в Adobe photoshop/procreateСоздаю банеры логотипы визитки/листовки/каталоги стикеры ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ!?Я:•Коммуникабельная •Горю желанием помогать людям! •Получаю от работы удовольствие •Профессионально отношусь к работе• ответственная за сроки, за качество•умею выслушать и подсказать ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!