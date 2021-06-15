3д визуализация/дизайн интерьера
При первом заказе скидка на одну комнату - 50%!!!
Дизайн интерьеров домов/квартир:
-Гостиные
-Кухни
-Ванные комнаты
-Спальни
-Детские комнаты
-Офисы
Я предоставляю:
1)Гарантия соблюдения сроков и быстрых ответов
2)Отчеты каждый день по уже проделанной и предстоящей работы
3)Творческий подход к каждому интерьеру
Работаю в программах таких, как: 3ds max, corona render, photoshop
Возможно визуализация по ТЗ и Плану, нарисованного от руки
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Посмотри некоторые мои работы и пиши мне!
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