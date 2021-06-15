3д визуализация/дизайн интерьера

﻿При первом заказе скидка на одну комнату - 50%!!!

Дизайн интерьеров домов/квартир:

-Гостиные

-Кухни

-Ванные комнаты

-Спальни

-Детские комнаты

-Офисы

Я предоставляю:

1)Гарантия соблюдения сроков и быстрых ответов

2)Отчеты каждый день по уже проделанной и предстоящей работы

3)Творческий подход к каждому интерьеру

Работаю в программах таких, как: 3ds max, corona render, photoshop

Возможно визуализация по ТЗ и Плану, нарисованного от руки

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Посмотри некоторые мои работы и пиши мне!