1) Взять за основу дизайн шаблона http://osc2.template-help.com:8081/15585/index.php?osCsid=165adb9976afa72b1dc2e035cf793938 2) сделать его растягиваемым. 3) всю символику и кнопки сделать в золотистом цвете 4) надписи сделать на русском языке. 5) Должна быть возможность смены курса у.е. и чтобы при этом менялись цены ...