1) Сделать растягиваемый Flash баннер для сайта mynout.ru Тематика: Компьютерное - Ноутбуки Слова используемые в баннере: Огромные скидки. Супер Цены. Второй ноутбук бесплатно.
Веб-программирование25 заявок
Закрыт
15 лет назад
1) Сделать растягиваемый Flash баннер для сайта mynout.ru Тематика: Компьютерное - Ноутбуки Слова используемые в баннере: Огромные скидки. Супер Цены. Второй ноутбук бесплатно.
1) Взять за основу дизайн шаблона http://osc2.template-help.com:8081/15585/index.php?osCsid=165adb9976afa72b1dc2e035cf793938 2) сделать его растягиваемым. 3) всю символику и кнопки сделать в золотистом цвете 4) надписи сделать на русском языке. 5) Должна быть возможность смены курса у.е. и чтобы при этом менялись цены ...