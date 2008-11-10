Wahrheit

Леня Голубков Wahrheit

 
71 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер

    1) Сделать растягиваемый Flash баннер для сайта mynout.ru Тематика: Компьютерное - Ноутбуки Слова используемые в баннере: Огромные скидки. Супер Цены. Второй ноутбук бесплатно.

    FlashБаннер для сайта
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Oscommerce VAM + шаблон

    $250

    1) Взять за основу дизайн шаблона http://osc2.template-help.com:8081/15585/index.php?osCsid=165adb9976afa72b1dc2e035cf793938 2) сделать его растягиваемым. 3) всю символику и кнопки сделать в золотистом цвете 4) надписи сделать на русском языке. 5) Должна быть возможность смены курса у.е. и чтобы при этом менялись цены ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад