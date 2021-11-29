Создание современного лендинга

Создам современный Landing Page на Тильде в короткие сроки.

Занимаюсь созданием лендингов для быстрого запуска проектов/ тестирования ниши/сбора заказов, и также в качестве визитки компании. Помогаю бизнесу развиваться, привлекать новых клиентов.

В процессе работы будут учтены все ваши пожелания, которые возможны на Тильда

️Почему именно Tilda?

1. Лендинг на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!

2. Понятная и удобная платформа дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.

️Этапы работы:

1. Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.

2. Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.

3. После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.

4. Запуск. Подключение домена и https, базовая СЕО оптимизация.

️Портфолио:

https://www.loft-redok.ru/

https://www.med.dbbo.ru/

https://www.developer.dbbo.ru/

https://www.gelores.ru/

http://app.beautyagent.ru/page15225674.html

https://www.cheezset.ru/

https://bisonepet.ru/

https://www.cactusj.ru/

https://gitara24.ru/

https://kazany24.ru/

https://kushetka24.ru/

https://www.taurusbrand.ru/tse

hhttps://www.tpk-potok.ru/

Нужно для заказа:

️Грамотно составленное Т/З - половина успеха

1. Подробное техническое задание (опишите как можно подробнее все ваши пожелания для создания сайта)

2. Весь текст который будет на сайте и логотип (если будет)

3. Все фото и видео материалы

4. Примеры, какие сайты вам нравится (по возможности - что не нравится)

5. Доступ к Вашему аккаунту в Tilda (или предоставьте почту для регистрации)

6. Доступ к доменному регистратору

*БОНУС. Ведение и правки в течении 4 дней с принятия заказа бесплатны!

Вид: Лендинг

CMS: Tilda

Язык разработки: Tilda

Интерфейс на JavaScript: Нет

Используется CSS: Да

Фреймворк CSS: Без фреймворка

База данных: Не предусмотрена