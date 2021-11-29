Создам современный Landing Page на Тильде в короткие сроки.
Занимаюсь созданием лендингов для быстрого запуска проектов/ тестирования ниши/сбора заказов, и также в качестве визитки компании. Помогаю бизнесу развиваться, привлекать новых клиентов.
В процессе работы будут учтены все ваши пожелания, которые возможны на Тильда
️Почему именно Tilda?
1. Лендинг на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!
2. Понятная и удобная платформа дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.
️Этапы работы:
1. Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.
2. Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.
3. После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.
4. Запуск. Подключение домена и https, базовая СЕО оптимизация.
️Портфолио:
https://www.developer.dbbo.ru/
http://app.beautyagent.ru/page15225674.html
https://www.taurusbrand.ru/tse
Нужно для заказа:
️Грамотно составленное Т/З - половина успеха
1. Подробное техническое задание (опишите как можно подробнее все ваши пожелания для создания сайта)
2. Весь текст который будет на сайте и логотип (если будет)
3. Все фото и видео материалы
4. Примеры, какие сайты вам нравится (по возможности - что не нравится)
5. Доступ к Вашему аккаунту в Tilda (или предоставьте почту для регистрации)
6. Доступ к доменному регистратору
*БОНУС. Ведение и правки в течении 4 дней с принятия заказа бесплатны!
Вид: Лендинг
CMS: Tilda
Язык разработки: Tilda
Интерфейс на JavaScript: Нет
Используется CSS: Да
Фреймворк CSS: Без фреймворка
База данных: Не предусмотрена