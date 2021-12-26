Мы разрабатываем сайты и приложения с использованием современных NoCode и LowCode технологий и интеграций, таких как:
Wordpress, Tilda, Webflow, Bubble, Adalo, Zapier, Integromat, Flutter.
Мы разрабатываем дизайн-макеты с учетом пользовательского сценария, а так же разрабатываем отдельные элементы графического дизайна, такие как баннеры, презентации, дизайн коммерческих предложений и тд.
Мы разрабатываем не просто картинки, а эффективные бизнес решения.
В нашей команде сильные специалисты с разносторонней экспертизой: UI\UX дизайнеры, frontend & backend разработчики, SEO-копирайтеры, графические и моушен-дизайнеры.
Мы заинтересованы в успехе наших клиентов. Мы всегда подскажем дополнительные решения, которые повысят эффективность работы.
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