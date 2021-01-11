Walcnevar: и невозможное станет привычным

Вы устали от однотипных текстов, которые не привлекают и вызывают скуку? Вы всё ещё находитесь в поисках исполнителя для долгосрочного сотрудничества? Вы предпочитаете качественный контент, а получаете лишь его бледные копии? Почему бы вам не обратиться к Татьяне Энской?

Обеспечу качественный результат благодаря:

- исполнительности

- ответственности

- внимательности

- лояльности

Чётко придерживаюсь параметров ТЗ; по желанию клиента вношу в текст необходимые коррективы (до оплаты заказа — бесплатно). Соблюдаю установленный дедлайн. В случае форс–мажора непременно сообщаю о нём. Всегда проверяю текст на ошибки. Стремлюсь найти подход к каждому заказчику. Открыта для диалога. При надобности иду на компромисс.

Подробное резюме и порфолио предоставлю при личной переписке. Рада каждому потенциальному клиенту!