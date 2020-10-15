Waleriya_Gudak

Начинающий веб-дизайнер
Приветствую! Выполняю услуги в первое время за символическую плату для наработки портфолио.
- дизайн сайта ( создание прототипа);
- разработка официального сайта ( вы можете заказать полный, готовый официальный сайт);
- дизайн постов в соц.сетях;
- разработка логотипа;
- рекламный дизайн (постеры, визитки, открытки, буклеты,и др. полиграфии);
- оформление группы в соц.сетях;
- модераторство (мы можем вести вашу группу- создавать продающие посты);
- оформление группы вконтакте (создание аватара группы, шапки, меню и т.д.);
- создание видеоролика для соц.сетей;
- договорная услуга (если вы хотите то, чего нет в нашем списке).
Действие аккаунта приостановлено!