Waleriya_Gudak

Начинающий веб-дизайнер

Приветствую! Выполняю услуги в первое время за символическую плату для наработки портфолио.

- дизайн сайта ( создание прототипа);

- разработка официального сайта ( вы можете заказать полный, готовый официальный сайт);

- дизайн постов в соц.сетях;

- разработка логотипа;

- рекламный дизайн (постеры, визитки, открытки, буклеты,и др. полиграфии);

- оформление группы в соц.сетях;

- модераторство (мы можем вести вашу группу- создавать продающие посты);

- оформление группы вконтакте (создание аватара группы, шапки, меню и т.д.);

- создание видеоролика для соц.сетей;

- договорная услуга (если вы хотите то, чего нет в нашем списке).