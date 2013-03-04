Один из Лучших Переводчиков Консультантов, Переговорщиков, Юристов по Китаю

Один из лучших переводчиков, консультантов, переговорщиков, юристов, закупщиков, оутсорсеров по Китаю предлагает Услуги Комплексного Консультантинга Аутсорсинга Телефон-Конференц-ОнЛайн-Переводы …

Гражданин РФ, носитель китайского русского языков и культур, прожил в Китае более 20 лет, окончил престижную среднюю школу в Шанхае, престижный университет СССР.

Лучший русско-китайский синхронный переводчик с гарантией не менее 93% достоверности, при этом работаю 1 без напарников и беру всего 1.5 ставки вместо 2.

Как носитель языков и человек с точно-научным образованием и мышлением, не имею тематические, предметные, областные и форменные ограничения.

Никогда не пользовался машинным переводом + не пользуюсь + и никогда не буду им пользоваться !!!

Произношение китайского языка на уровне дикторов ЦТ и ЦР КНР.

Один из лучших переговорщиков, гидов и преподавателей в области китайстики, выполняю самые разные заказы.

Быстро + просто + качественно + эффективно + дешево осуществляю он-лайн телеконференции переводы.

Разработанной мною в качестве Ноу-Хау on-line переводческие услуги Позволят Вам Быстро + Просто + Качественно + Эффективно + Дешево получать Переводческие Услуги самого разного Плана и Характера, но Только Высшего Качества в любой точке земного Шарика и, пожалуй, не только … !!!

Работа с китайскими производителями, размещение заказов, комплексный контроль, логистика, полный комплекс услуг, переговорный процесс (особо силен с моим Китайским!), включая визовая поддержка, многие вопросы и проблемы в данной области решаю быстро, моментально, без выезда в Китай, причем гораздо лучше многих, находящимся в Китае.

Комплексные Финансово-Экономические Консультации по Биржам Шанхая, ГонКонга, Токио, Тайваня и Сингапура …

Более 35 лет профессионально занимаюсь китаистикой, переводами, юриспруденцией, сертификацией, логистикой, туризмом связанными с Китаем.

Имею большой опыт в организации и проведении мульти-языковых Презентаций, Шоу, Конференций, Семинаров, Презентационных Мероприятий …

Точно-Техническое мышление и знание – более 30 лет опытен в пуско-наладочных, Инжиниринговых областях.

Практикующий Специалист Китайской Медицины, стаж более 35 лет. Адаптация Истории болезни + Консультации по Лечению и Оздоровлению + Онлайн Консилиумы-Переводы + …

Опытный Специалист в Области Традиционной Китайской Медицины и Системы СамоСовершенствования и Оздоровления, опыт более 30 лет.

Лучший китайско-язычный гид-проводник по Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Украине и Бывшем СССР, со своей Оригинальной гидовской программой

Туровая, маршрутная, переговорная и визовая поддержка, профессиональная многоязычная Верстка, профессиональный фотограф со 45-летним стажем, профессиональный водитель с 35 летним стажем.

Запомните: русско-китайских переводчиков как … самозванцев = по всюду, настоящих = мало, выдающихся = как те пальцы на вашей руке … !!!

Опыт Работы в области Русско-Китайского переводов более 40 лет, как правило, уровень проектов не ниже зам-министра. По вполне понятным причинам, не могу раскрыть список клиентов. Что касается моего «Послужного Списка» - скажу словом Великого Примакова: Не Скажу, потому что Знаю! Скажу Лишь, за мою Биографию Проще сказать, что не Делал … И еще, «Хвастаются» своими «подвигами» только те переводчики, у которых за спиной 0 или единицы, Настоящие же переводчики делают Проекты, которыми не разглашаются.

Лучший русско-китайский переводчик это – русский лучше чем по крайней мере 98% русских + китайский лучше чем по крайней мере 98% китайцев … !!!

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