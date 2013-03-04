Walker_8888

Виктор Walker_8888

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Один из Лучших Переводчиков Консультантов, Переговорщиков, Юристов по Китаю

Один из лучших переводчиков, консультантов, переговорщиков, юристов, закупщиков, оутсорсеров по Китаю предлагает Услуги Комплексного Консультантинга Аутсорсинга Телефон-Конференц-ОнЛайн-Переводы …

Гражданин РФ, носитель китайского русского языков и культур, прожил в Китае более 20 лет, окончил престижную среднюю школу в Шанхае, престижный университет СССР.

Лучший русско-китайский синхронный переводчик с гарантией не менее 93% достоверности, при этом работаю 1 без напарников и беру всего 1.5 ставки вместо 2.

Как носитель языков и человек с точно-научным образованием и мышлением, не имею тематические, предметные, областные и форменные ограничения.

Никогда не пользовался машинным переводом + не пользуюсь + и никогда не буду им пользоваться !!!

Произношение китайского языка на уровне дикторов ЦТ и ЦР КНР.

Один из лучших переговорщиков, гидов и преподавателей в области китайстики, выполняю самые разные заказы.

Быстро + просто + качественно + эффективно + дешево осуществляю он-лайн телеконференции переводы.

Разработанной мною в качестве Ноу-Хау on-line переводческие услуги Позволят Вам Быстро + Просто + Качественно + Эффективно + Дешево получать Переводческие Услуги самого разного Плана и Характера, но Только Высшего Качества в любой точке земного Шарика и, пожалуй, не только … !!!

Работа с китайскими производителями, размещение заказов, комплексный контроль, логистика, полный комплекс услуг, переговорный процесс (особо силен с моим Китайским!), включая визовая поддержка, многие вопросы и проблемы в данной области решаю быстро, моментально, без выезда в Китай, причем гораздо лучше многих, находящимся в Китае.

Комплексные Финансово-Экономические Консультации по Биржам Шанхая, ГонКонга, Токио, Тайваня и Сингапура …

Более 35 лет профессионально занимаюсь китаистикой, переводами, юриспруденцией, сертификацией, логистикой, туризмом связанными с Китаем.

Имею большой опыт в организации и проведении мульти-языковых Презентаций, Шоу, Конференций, Семинаров, Презентационных Мероприятий …

Точно-Техническое мышление и знание – более 30 лет опытен в пуско-наладочных, Инжиниринговых областях.

Практикующий Специалист Китайской Медицины, стаж более 35 лет. Адаптация Истории болезни + Консультации по Лечению и Оздоровлению + Онлайн Консилиумы-Переводы + …

Опытный Специалист в Области Традиционной Китайской Медицины и Системы СамоСовершенствования и Оздоровления, опыт более 30 лет.

Лучший китайско-язычный гид-проводник по Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Украине и Бывшем СССР, со своей Оригинальной гидовской программой

Туровая, маршрутная, переговорная и визовая поддержка, профессиональная многоязычная Верстка, профессиональный фотограф со 45-летним стажем, профессиональный водитель с 35 летним стажем.

Запомните: русско-китайских переводчиков как … самозванцев = по всюду, настоящих = мало, выдающихся = как те пальцы на вашей руке … !!!

Опыт Работы в области Русско-Китайского переводов более 40 лет, как правило, уровень проектов не ниже зам-министра. По вполне понятным причинам, не могу раскрыть список клиентов. Что касается моего «Послужного Списка» - скажу словом Великого Примакова: Не Скажу, потому что Знаю! Скажу Лишь, за мою Биографию Проще сказать, что не Делал … И еще, «Хвастаются» своими «подвигами» только те переводчики, у которых за спиной 0 или единицы, Настоящие же переводчики делают Проекты, которыми не разглашаются.

Лучший русско-китайский переводчик это – русский лучше чем по крайней мере 98% русских + китайский лучше чем по крайней мере 98% китайцев … !!!

+7-9152395680，+7-9262189891, skype:walker_8888, ICQ:6808146, QQ: 1398107085，msn: [email protected], www.rc8.ucoz.net QQ форум: 244858998

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Редактирование и Корректура
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