1. Разработка в веб:
Разработка и вёрстка сайтов (лэндинг, интернет-магазин, порталы и т.п.) на языках php, js, mysql, css, а также на различных cms.
Разработка веб-приложений на таких же языках.
2. Разработка схем и логотипов в векторных редакторах, небольшой опыт разработки 3D.
3. Опыт программирования на c++, c#.
4. Опыт программирования в 1с:предприятие.
5. Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
6. Создание видео-проектов в Sony Vegas.
7. Быстро обучаюсь новому делу.
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