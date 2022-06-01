1. Разработка в веб:

Разработка и вёрстка сайтов (лэндинг, интернет-магазин, порталы и т.п.) на языках php, js, mysql, css, а также на различных cms.

Разработка веб-приложений на таких же языках.

2. Разработка схем и логотипов в векторных редакторах, небольшой опыт разработки 3D.

3. Опыт программирования на c++, c#.

4. Опыт программирования в 1с:предприятие.

5. Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

6. Создание видео-проектов в Sony Vegas.

7. Быстро обучаюсь новому делу.