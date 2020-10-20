Добрый день. НЕобходимо нарисовать около 25 картинок для браузерной игры "Муравейник" 2d. 6 картинок с различными видами муравьев, 10 картинок зданий, 5-6 картинок местности (песок, вода и прочее), Основную картинку заставку. Примерно так.