Необходимо разработать картинки для браузерной игры. Пошаговая стратегия про муравьев. Сделать необходимо в изометрии. 1. Основная заставка 2. 6 разных видов муравьев. 3. 10 зданий. 4. 10 монстров 5. ...
Разработка игрнет заявок
Закрыт
4 года назад
Необходимо разработать картинки для браузерной игры. Пошаговая стратегия про муравьев. Сделать необходимо в изометрии. 1. Основная заставка 2. 6 разных видов муравьев. 3. 10 зданий. 4. 10 монстров 5. ...
Добрый день. НЕобходимо нарисовать около 25 картинок для браузерной игры "Муравейник" 2d. 6 картинок с различными видами муравьев, 10 картинок зданий, 5-6 картинок местности (песок, вода и прочее), Основную картинку заставку. Примерно так.