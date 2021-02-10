WalterWhite74

Руслан Рахматуллин WalterWhite74WalterWhite74
31 годРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка шаблонов Zennoposter
Здравствуйте!
Занимаюсь созданием и разработкой шаблонов Zennoposter для автоматизации действий пользователя в веб-браузере.
Разработка на "кубиках" и post/get-запросах.
С помощью Zennoposter вы можете автоматизировать любые рутинные операции в интернете: массовая регистрация почтовых аккаунты, парсеры данных с сайтов, регистраторы в социальных сетях, чекеры, валидаторы, шаблоны для E-mail рассылок и т.д.
Пишу шаблоны быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!