WalterWhite74

Разработка шаблонов Zennoposter

Здравствуйте!

Занимаюсь созданием и разработкой шаблонов Zennoposter для автоматизации действий пользователя в веб-браузере.

Разработка на "кубиках" и post/get-запросах.

С помощью Zennoposter вы можете автоматизировать любые рутинные операции в интернете: массовая регистрация почтовых аккаунты, парсеры данных с сайтов, регистраторы в социальных сетях, чекеры, валидаторы, шаблоны для E-mail рассылок и т.д.

Пишу шаблоны быстро и качественно.

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