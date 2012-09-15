Waltz_Macabre

переводы и преподавание. китайский язык

Письменные и устные переводы с китайского языка и на китайский язык, а так же с английского языка и на английский язык. Преподавание китайского языка для любых возрастов и уровней, ставлю произношение, обучаю грамматике и иероглифике.

Студентка 4 курса СПбГУ восточного факультета, год окончания 2013. Стажировка в Китае: 2010 год, месячная стажировка в Пекинском университете языка и культуры; 2011-2012 год, годовая стажировка в Столичном педагогическом университете. Опыт работы репетитором китайского языка: 2 года.