Waltz_Macabre

Татьяна Миронова Waltz_MacabreWaltz_Macabre
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
переводы и преподавание. китайский язык
Письменные и устные переводы с китайского языка и на китайский язык, а так же с английского языка и на английский язык. Преподавание китайского языка для любых возрастов и уровней, ставлю произношение, обучаю грамматике и иероглифике.
Студентка 4 курса СПбГУ восточного факультета, год окончания 2013. Стажировка в Китае: 2010 год, месячная стажировка в Пекинском университете языка и культуры; 2011-2012 год, годовая стажировка в Столичном педагогическом университете. Опыт работы репетитором китайского языка: 2 года.
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