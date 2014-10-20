http://wantbefree.com/resume.pdf

*Уверенное владение графическими пакетами компании Adobe:

-Photoshop

-Illustrator

-InDesign

*Техническое образование дало обширные знания в области WEB технологий

-HTML

-CSS

-Опыт создания и управления сайтами на основе WordPress, Joomla, HostCMS

*Большой опыт работы с программой 3д графики:

-3d Studio MAX

*Нестандартные подходы к решению задачи.

*Креативность во всех сферах деятельности.

*Целеустремленность и позитивный настрой даже в самых сложных жизненных ситуациях.

*Чувство прекрасного

*Увлеченность IT тематикой