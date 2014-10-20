http://wantbefree.com/resume.pdf
*Уверенное владение графическими пакетами компании Adobe:
-Photoshop
-Illustrator
-InDesign
*Техническое образование дало обширные знания в области WEB технологий
-HTML
-CSS
-Опыт создания и управления сайтами на основе WordPress, Joomla, HostCMS
*Большой опыт работы с программой 3д графики:
-3d Studio MAX
*Нестандартные подходы к решению задачи.
*Креативность во всех сферах деятельности.
*Целеустремленность и позитивный настрой даже в самых сложных жизненных ситуациях.
*Чувство прекрасного
*Увлеченность IT тематикой
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Такси Апельсин127 просмотров
- Прозрачная визитка990 просмотров
- 20 лет компании184 просмотра
- Feebee104 просмотра
- Рекламный плакат для метро(для девочек)151 просмотр
- Рекламный плакат для метро(для мальчиков)135 просмотров
- Буклет для машин128 просмотров
- Плакат безопасности движения160 просмотров
- Визитка154 просмотра
- Обложка к публикациям122 просмотра
- Пьяная парковка155 просмотров
- Герм-бутил нано173 просмотра