Долгое время занимался заполнением сайтов на разных платформах. Заполнял как напрямую на сайт карточками товара, так и через Excel таблицы. Владею неплохим английским с упором в IT тематику, вполне способен переводить тексты на эту тему без использования онлайн-переводчиков. Владею японским на ~4 уровне JLPT, с трудом, но могу перевести в меру простые тексты с японского, но уже с онлайн-переводчиком и последующей правкой. Способен писать статьи на сайт с целью "забить страницы текстом". Тесты будут уникальны на 85+%.