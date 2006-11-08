Дмитрий, занемаюсь созданием Discord серверов.
Немного о себе-Проживаю в г.Киев, занимаюсь Созданем/Настройкой-Дизайном/Модерацией серверов Discord. Также увлекаюсь програмированием. Слабо статичным дизайном для таковых.
Не делаю анмированый дизайн для Discord нитро(Анимированые Баннеры/Логотипы), и в общем персональный дизайн за доплату.(Зависит от самого заказа, если заказ большой не делаю. Если мало работы делаю в подарок, не всегда! Только в случие если нету ещё заказов).
Могу сделать бесплатно и красиво, то-есть без нитро/премиум ботов!
Основные услуги:
Всё что связано с Discord пример:
Дизайн чатов и голосовых каналов Discord.
Настрокйка ботов Discord.
Настройка серверв Discord.
Минимальный дизайн по теме Discord сервера.
Создание серверов Discord без премиум ботов/нитро.
Создание серверв с премиум ботами/нитро/буст на хостингах(За ваш счет).
Также модерация любые взаимодействия с другими людьми.