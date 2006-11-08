Креатор Discord

Дмитрий, занемаюсь созданием Discord серверов.

Немного о себе-Проживаю в г.Киев, занимаюсь Созданем/Настройкой-Дизайном/Модерацией серверов Discord. Также увлекаюсь програмированием. Слабо статичным дизайном для таковых.

Не делаю анмированый дизайн для Discord нитро(Анимированые Баннеры/Логотипы), и в общем персональный дизайн за доплату.(Зависит от самого заказа, если заказ большой не делаю. Если мало работы делаю в подарок, не всегда! Только в случие если нету ещё заказов).

Могу сделать бесплатно и красиво, то-есть без нитро/премиум ботов!

Основные услуги:

Всё что связано с Discord пример:

Дизайн чатов и голосовых каналов Discord.

Настрокйка ботов Discord.

Настройка серверв Discord.

Минимальный дизайн по теме Discord сервера.

Создание серверов Discord без премиум ботов/нитро.

Создание серверв с премиум ботами/нитро/буст на хостингах(За ваш счет).

Также модерация любые взаимодействия с другими людьми.