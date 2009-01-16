Андрей Медведев WarrioR-yahooWarrioR-yahoo
NaN летРоссия/Тайшет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Контакты:
qip: 499511856
@-mail: [email protected]
Условия:
Я работаю только с теми заказчиками, которых есть хоть малость чувства юмора в общении, но в тоже время серьёзный подход к работе. За работу беру не менее 100 USD (Яндкекс.деньги, WM). Дизайн сайтов, 3D графика (основное), логотипы, доработки дизайна (вторичное). Не работаю на постоянной основе. Предоплата.
Готов поработать!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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