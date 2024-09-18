Video editor/Motion-Designer

Здравствуйте. Я опытный монтажёр и motion-дизайнер, специализирующийся на создании качественных видео и анимации для различных проектов. Обладаю многолетним опытом работы в этой области, что позволяет мне успешно справляться с задачами любой сложности.

Мои навыки и компетенции включают:

профессиональный монтаж видео;

разработку motion-графики и анимации;

работу с различными форматами файлов (MOV, AVI, MP4, WMV);

знание программ Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci и других;

адаптацию проектов для мобильных устройств и социальных сетей.

Примеры моих работ представлены в портфолио, где вы можете ознакомиться с лучшими образцами и оценить качество моей работы.

Буду рад сотрудничеству и готов обсудить условия работы, а также предложить свои идеи и решения для ваших проектов.