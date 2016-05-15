Занимаюсь дизайном, наружной рекламой, рисованием картин. Опыт работы более 10 лет, ранее работал на телевидении. Имею навыки в области художеств и изобpазительного искусства, опыт в этой сфере более 20 лет. Работаю быстро и по компромиссным ценам.