Занимаюсь дизайном, наружной рекламой, рисованием картин. Опыт работы более 10 лет, ранее работал на телевидении. Имею навыки в области художеств и изобpазительного искусства, опыт в этой сфере более 20 лет. Работаю быстро и по компромиссным ценам.
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Портфолио
- Торговый дом медведь151 просмотр
- Обложки для тетрадей131 просмотр
- Лого рок- группы188 просмотров
- Открытие, сцена, банер268 просмотров
- 23 февраля, баннер346 просмотров
- Арка127 просмотров
- Музей Старочеркаск158 просмотров
- Масленица, сцена, фартук, объявления249 просмотров
- Сцена и фартук на масленицу285 просмотров
- Логотип музея190 просмотров
- Банер130 просмотров
- 70 лет Победы168 просмотров