разработка информационных систем
Borland C++ Builder (v 5.0 - 6.0)
- разработка клиент-серверных приложений;
MS Visual C++ (v 6.0 - 7.0)
- разработка клиент-серверных приложений;
- разработка графического интерфейса на MFC и WinAPI;
- использование STL (работа с контейнерами, строками; операции ввода-вывода)
- работа с сетью используя WinSock2 (протоколы: TCP/IP и UDP);
- разработка собственной библиотеки классов и шаблонов;
Базы данных
- разработка(ERWin 4.0);
- работа со следующими СУБД:
* MS Access (v 2000 - 2003);
* MS SQL Server (v 7.0);
* MySQL Server (v 4.x);
- используемые технологии доступа к СУБД: ODBC, ADO;
Интернет
- разработка CGI-скриптов (C++, PHP, Perl);
- HTML программирование (верстка);
КИС
- 1С бухгалтерия;