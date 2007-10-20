Wasily

Василий Старцев Wasily

 
39 летРоссия/Пенза
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

разработка информационных систем

Borland C++ Builder (v 5.0 - 6.0)

- разработка клиент-серверных приложений;

MS Visual C++ (v 6.0 - 7.0)

- разработка клиент-серверных приложений;

- разработка графического интерфейса на MFC и WinAPI;

- использование STL (работа с контейнерами, строками; операции ввода-вывода)

- работа с сетью используя WinSock2 (протоколы: TCP/IP и UDP);

- разработка собственной библиотеки классов и шаблонов;

Базы данных

- разработка(ERWin 4.0);

- работа со следующими СУБД:

* MS Access (v 2000 - 2003);

* MS SQL Server (v 7.0);

* MySQL Server (v 4.x);

- используемые технологии доступа к СУБД: ODBC, ADO;

Интернет

- разработка CGI-скриптов (C++, PHP, Perl);

- HTML программирование (верстка);

КИС

- 1С бухгалтерия;

PHPMySQLHTMLPerl