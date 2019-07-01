Графический дизайнер

Что такое хороший дизайн?Это четкость линий,которая может сказать намного больше,чем слова.Это игра красок,передающая настроение.Вот что такое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хороший дизайн.

Я люблю и умею не просто слушать,но и слышать собеседника,улавливая его видение готовой работы.На суд заказчика предстает сразу несколько эскизов,так как я понимаю всю вариативность и многообразие создаваемого образа.

Мне по душе лаконичность,образ не загроможденный лишними сюжетами.Моя любовь к профессии помогает идеям зарождаться еще в момент обсуждения проекта.Каждая из них уникальна,индивидуальна,эксклюзивна,а воплощенная в графике навсегда остается только вашей!