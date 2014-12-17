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ОБРАЗОВАНИЕ
2010 - 2012 Университет прикладных наук в г. Фульда, Германия
магистратура «Межкультурная коммуникация и европоведение»
1995– 1999 Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, г. Астана, Казахстан
факультет иностранных языков, преподаватель немецкого и казахского языков
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
2012-2014 Переводчик, ассистент по межкультурным вопросам в русско-немецком культурно-образовательном Центре «Родник», г. Фульда, Германия
2004-2010 Переводчик, координатор проекта развития экономики, Германское общество по техническому сотрудничеству GIZ GmbH, г. Астана, Казахстан
2004-2010 Переводчик, ассистент проектов Службы Старших Экспертов (Senior Experten Service)
г.г. Петропавловск, Астана, Казахстан
ПЕРЕВОДЫ
RU-DE
Технико-экономические обоснования: «Производство картофеля-фри», «Производство майонеза в
Северо-Казахстанской области», «Переработка растительных масел», «Сеть предприятий по забою скота и переработке с/х продукции в Северо-Казахстанской области», «Парк диких животных в Северо-Казахстанской области», «Расширение
производства продукта «Лапша гнезда», «Производство тостерного хлеба»
Маркетинговые исследования: «Прачечная самообслуживания», «Анализ рынка продукта «Лапша бесбармачная»
DE-RU
Закон об акцизном налоге на пиво (BierStG)
Постановление о выполнении Закона об акцизах на пиво (BierStV)
ДИРЕКТИВА 92/84/ЕЭС СОВЕТА от 19 октября 1992 о сближении ставок акцизного налога на алкоголь и алкогольные напитки
ДИРЕКТИВА 92/83/ЕЭС СОВЕТА от 19 октября 1992 о гармонизации структуры акцизных налогов на алкоголь и алкогольные напитки
Регламенты и решения ЕС в сфере сельскохозяйственной продукции, продуктов питания
Презентация и сопроводительные материалы по теме “Евопейское и немецкое налоговое право на пиво”
Медицинские выписки, результаты лабораторных исследований и врачебных заключений
Адвокатские письма, юридические договоры, доверенности
ENG-RU
Презентации и сопроводительные материалы по темам “Вкусовые активные альдегиды”, “Оптимизированное использование хмеля”, “Наполнение ПЭТ-бутылок”