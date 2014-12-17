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ОБРАЗОВАНИЕ

2010 - 2012 Университет прикладных наук в г. Фульда, Германия

магистратура «Межкультурная коммуникация и европоведение»

1995– 1999 Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, г. Астана, Казахстан

факультет иностранных языков, преподаватель немецкого и казахского языков

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

2012-2014 Переводчик, ассистент по межкультурным вопросам в русско-немецком культурно-образовательном Центре «Родник», г. Фульда, Германия

2004-2010 Переводчик, координатор проекта развития экономики, Германское общество по техническому сотрудничеству GIZ GmbH, г. Астана, Казахстан

2004-2010 Переводчик, ассистент проектов Службы Старших Экспертов (Senior Experten Service)

г.г. Петропавловск, Астана, Казахстан

ПЕРЕВОДЫ

RU-DE

Технико-экономические обоснования: «Производство картофеля-фри», «Производство майонеза в

Северо-Казахстанской области», «Переработка растительных масел», «Сеть предприятий по забою скота и переработке с/х продукции в Северо-Казахстанской области», «Парк диких животных в Северо-Казахстанской области», «Расширение

производства продукта «Лапша гнезда», «Производство тостерного хлеба»

Маркетинговые исследования: «Прачечная самообслуживания», «Анализ рынка продукта «Лапша бесбармачная»

DE-RU

Закон об акцизном налоге на пиво (BierStG)

Постановление о выполнении Закона об акцизах на пиво (BierStV)

ДИРЕКТИВА 92/84/ЕЭС СОВЕТА от 19 октября 1992 о сближении ставок акцизного налога на алкоголь и алкогольные напитки

ДИРЕКТИВА 92/83/ЕЭС СОВЕТА от 19 октября 1992 о гармонизации структуры акцизных налогов на алкоголь и алкогольные напитки

Регламенты и решения ЕС в сфере сельскохозяйственной продукции, продуктов питания

Презентация и сопроводительные материалы по теме “Евопейское и немецкое налоговое право на пиво”

Медицинские выписки, результаты лабораторных исследований и врачебных заключений

Адвокатские письма, юридические договоры, доверенности

ENG-RU

Презентации и сопроводительные материалы по темам “Вкусовые активные альдегиды”, “Оптимизированное использование хмеля”, “Наполнение ПЭТ-бутылок”