Waterliliym

Здравствуйте! Меня зовут Лилия. Я – веб-дизайнер. Специализируюсь в области создания Landing Page, прототипирования, дизайна сайтов и интерфейсов, Ui/UX.
На сегодняшний день, я заинтересована в том, чтобы выполнять задачи любой сложности максимально ответственно и качественно. Для этого я подхожу к изучению вопросов детально и конкретизировано. Результат – удобное для вас решение!
Немного личного:
Считаю, что к жизни необходимо относится с юмором и вдохновением, так как это помогает находить уникальные и легкие решения в различных ситуациях.
Плюсы в работе со мной:
+ Ответственное отношение к поставленной задаче.
+ Создание качественного дизайна.
+ Выполнение работы в срок.
+ Всегда на связи.
Мои навыки:
• Веб-дизайн (Flat Material)
• Фотография (ретушь, коррекция)
• Написание текстов (копирайтинг, рерайтинг)
Готова к сотрудничеству!)