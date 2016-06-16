Waterliliym

Здравствуйте! Меня зовут Лилия. Я – веб-дизайнер. Специализируюсь в области создания Landing Page, прототипирования, дизайна сайтов и интерфейсов, Ui/UX.

На сегодняшний день, я заинтересована в том, чтобы выполнять задачи любой сложности максимально ответственно и качественно. Для этого я подхожу к изучению вопросов детально и конкретизировано. Результат – удобное для вас решение!

Немного личного:

Считаю, что к жизни необходимо относится с юмором и вдохновением, так как это помогает находить уникальные и легкие решения в различных ситуациях.

Плюсы в работе со мной:

+ Ответственное отношение к поставленной задаче.

+ Создание качественного дизайна.

+ Выполнение работы в срок.

+ Всегда на связи.

Мои навыки:

• Веб-дизайн (Flat Material)

• Фотография (ретушь, коррекция)

• Написание текстов (копирайтинг, рерайтинг)

Готова к сотрудничеству!)