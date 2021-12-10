A newcomer among copywriters
Срок работы: Январь 2020 — по н.в.Организация: Фриланс и биржи для профильных специалистов Сайт: www.text.ruДолжность: КопирайтерОбязанности: Наполнение и продвижение сайтов. Создание разнопланового информационного контента.
Работаю с полной отдачей; довожу начатое до конца; организован; обладаю талантом убеждения; пишу для людей, с учетом SEO и LSI оптимизации.
Контакты для связи:
Номер телефона: +79145621181
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!