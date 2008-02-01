Web-Aleksey

Грачев Алексей Юрьевич
Качества
Целеустремленный, могу долго концентрироваться на поставленной задаче. Всегда стремлюсь все сделать в срок, если срок конечно реальный :).
Личные данные
Дата рождения: 21.07.1989
Возраст: 19 лет
Место рождения: г. Запорожье
Адрес: г. Киев, ул.Янгеля 5, общ. 1
Телефон: 8 050 454 9409
E-mail: [email protected]
Образование
г. Запорожье, лицей «Перспектива» направление- Информатика- математика
г.Киев, НТУУ «КПИ», фак. ТЭФ, кафедра АПРОДОС, 3 курс
Опыт работы
Кампания WebNet (webnet.com.ua), работал с 02.2008 – 12.2008
Знание языков
• Русский, украинский в свободной форме
• Английский на уровне чтения документации со словарем
Навыки работы
WEB:
Средний уровень знания PHP
Базовые знания в JavaScript
Работа с CSS, HTML табличная верстка на высоте.
Хороший уровень написания MySQL запросов
Несколько последних работ:
http://sanlux.com.ua/(от дизайна до наполнения, систему управления написанная не мной, но я много чего в ней изменял)
http://posud-ua.com/ (аналогично предыдущему)
http://shop-top.net/ (полностью моя работа вместе с системой управления)
http://prazdnik-kloun.kiev.ua/ (полностью моя работа)
http://notarius-kiev.com.ua/ (полностью моя работа)
Прочее:
Работа в DELPHI 7, одни из последних значимых работ – Игра «Судоку»(отличие- генерация полей игры разных сложностей), Искусственный интеллект на игру «Морской Бой»(саму игру не писал, а писал сам модуль своего «игрока»). Понимание принципов ООП.
Работа в Visual Studio 2005, написание небольшого ООП приложения.
Написание разных уровней сложности приложений в Borland Pascal.
Написание небольших приложений в Borland C++.
Работа с Visual FoxPro 8. Построение моделей БД для поставленной задачи, установка ключей, связей. Работа с моделями, создание форм, отчетов, меню.
Увлечения и интересы
Занимаюсь спортом. Сколько себя помню занимаюсь спортивным туризмом и альпинизмом. С недавнего времени занимаюсь любительским боксом.
График работы
Неполный рабочий день (до 20 часов в неделю). Могу работать как в офисе, так и дома (есть постоянное подключения в интернет).
Остальные подробности можно по телефону.