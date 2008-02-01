Web-Aleksey

Грачев Алексей Юрьевич

Качества

Целеустремленный, могу долго концентрироваться на поставленной задаче. Всегда стремлюсь все сделать в срок, если срок конечно реальный :).

Личные данные

Дата рождения: 21.07.1989

Возраст: 19 лет

Место рождения: г. Запорожье

Адрес: г. Киев, ул.Янгеля 5, общ. 1

Телефон: 8 050 454 9409

E-mail: [email protected]

Образование

г. Запорожье, лицей «Перспектива» направление- Информатика- математика

г.Киев, НТУУ «КПИ», фак. ТЭФ, кафедра АПРОДОС, 3 курс

Опыт работы

Кампания WebNet (webnet.com.ua), работал с 02.2008 – 12.2008

Знание языков

• Русский, украинский в свободной форме

• Английский на уровне чтения документации со словарем

Навыки работы

WEB:

Средний уровень знания PHP

Базовые знания в JavaScript

Работа с CSS, HTML табличная верстка на высоте.

Хороший уровень написания MySQL запросов

Несколько последних работ:

http://sanlux.com.ua/(от дизайна до наполнения, систему управления написанная не мной, но я много чего в ней изменял)

http://posud-ua.com/ (аналогично предыдущему)

http://shop-top.net/ (полностью моя работа вместе с системой управления)

http://prazdnik-kloun.kiev.ua/ (полностью моя работа)

http://notarius-kiev.com.ua/ (полностью моя работа)

Прочее:

Работа в DELPHI 7, одни из последних значимых работ – Игра «Судоку»(отличие- генерация полей игры разных сложностей), Искусственный интеллект на игру «Морской Бой»(саму игру не писал, а писал сам модуль своего «игрока»). Понимание принципов ООП.

Работа в Visual Studio 2005, написание небольшого ООП приложения.

Написание разных уровней сложности приложений в Borland Pascal.

Написание небольших приложений в Borland C++.

Работа с Visual FoxPro 8. Построение моделей БД для поставленной задачи, установка ключей, связей. Работа с моделями, создание форм, отчетов, меню.

Увлечения и интересы

Занимаюсь спортом. Сколько себя помню занимаюсь спортивным туризмом и альпинизмом. С недавнего времени занимаюсь любительским боксом.

График работы

Неполный рабочий день (до 20 часов в неделю). Могу работать как в офисе, так и дома (есть постоянное подключения в интернет).

Остальные подробности можно по телефону.