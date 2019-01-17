Вёрстка сайтов различной сложности | HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootsrap (валидно, кроссбраузерно, адаптивно, seo-вёрстка) /Продвижение сайтов SEO

Если у вас возникли какие-то вопросы пишите.

Своевременное выполнение заказов.

Качественное предоставление услуг. Я заинтересован в том, чтобы моя работа Вам понравилась и Вы обращались повторно, а также рекомендовали меня другим!

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Разумные цены.

Постоянный online.

Адекватность.

Высшее образование по Специальность «Прикладная математика и информатика»

Опыт в продвижение сайтов более 3x лет

Опыт в создание сайтов более 2 лет

Постоянно развиваюсь. Интересно все что связано с web-разработкой и digital-маркетингом, в курсе всех последних изменений и событий.

Знания, умения, навыки:

Адаптивная верстка.

Кроссбраузерность.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

HTML5, CSS3, (Bootstrap 3)

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Javascript

jQuery

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