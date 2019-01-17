Web-Dmi

Дмитрий Web-Dmi

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка сайтов различной сложности | HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootsrap (валидно, кроссбраузерно, адаптивно, seo-вёрстка) /Продвижение сайтов SEO

Если у вас возникли какие-то  вопросы пишите. 

  • Своевременное выполнение заказов.
  • Качественное предоставление услуг. Я заинтересован в том, чтобы моя работа Вам понравилась и Вы обращались повторно, а также рекомендовали меня другим!
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Адекватность.
#О себе

Высшее образование по Специальность  «Прикладная математика и информатика»

Опыт в продвижение сайтов более 3x лет

Опыт в создание сайтов более 2 лет

Постоянно развиваюсь. Интересно все что связано с web-разработкой и digital-маркетингом, в курсе всех последних изменений и событий.

Знания, умения, навыки:

Адаптивная верстка. 

Кроссбраузерность. 

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

HTML5, CSS3, (Bootstrap 3)

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