Вёрстка сайтов различной сложности | HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootsrap (валидно, кроссбраузерно, адаптивно, seo-вёрстка) /Продвижение сайтов SEO
Если у вас возникли какие-то вопросы пишите.
- Своевременное выполнение заказов.
- Качественное предоставление услуг. Я заинтересован в том, чтобы моя работа Вам понравилась и Вы обращались повторно, а также рекомендовали меня другим!
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Адекватность.
Высшее образование по Специальность «Прикладная математика и информатика»
Опыт в продвижение сайтов более 3x лет
Опыт в создание сайтов более 2 лет
Постоянно развиваюсь. Интересно все что связано с web-разработкой и digital-маркетингом, в курсе всех последних изменений и событий.
Знания, умения, навыки:
Адаптивная верстка.
Кроссбраузерность.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
HTML5, CSS3, (Bootstrap 3)
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Javascript
jQuery
БЭМ
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