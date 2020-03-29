Делаю удобные и оптимизированные макеты сайтов, которые легко переносятся в верстку, а затем и в любую CMS-систему. За подробностями в описание!

Немного о себе

Доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, не так давно я работал в компании, однако ради свободы себя и своего выбора теперь я работаю на лучшей, по моему мнению, площадке для таких как я. Я дорожу этой возможностью и буду делать все возможное для получения лучшей репутации и долгосрочных отношений.

Если я оставляю заявку на ваш проект, то это значит, что он мне действительно интересен! Я сразу же начинаю продумывать структуру сайта и то, как он будет переноситься в верстку. Докапываюсь я до любой мелочи, например, составляю цветовую гамму в соответствии с целевой аудиторией, подгоняю отступы до пикселей, чтобы работа смотрелась идеально. Делаю я это потому, что мне нравится моя работа, вот и все.

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Сфера работы

Веб-дизайн: рисую макеты сайтов для любых целей при помощи таких программ как Figma и Photoshop.

Оформление группы в социальной сети: Создаю обложки, фирменный стиль, оформление постов и фотографий.

CMS-системы: Обожаю работать с Wordpress, умаю работать с шаблонами и плагинами.

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Условия сотрудничества

- С вашей стороны я обязательно выбран исполнителем, создан проект. Настроен я максимально серьезно, поэтому буду благодарен за конструктивный диалог!

- Варианты за бесплатно не делаю. Если взялись за дело, то работаем как серьезные люди.

- Правок могу делать много, лишь бы они объективно улучшали дизайн. После утверждения проекта есть гарантия, если вам будет действительно нужно, то я помогу в обязательном порядке.

- Схему сайта с подробным описанием я делаю бесплатно, а затем, после утверждения начала проекта, нужно будет внести предоплату. Landing page я делаю за 4-5 тысяч рублей, также с подробным описанием и рекомендациями. Для остальных проектов нужно договариваться заранее.

- В том случае, если вам не понравится проект, я возвращаю деньги. Репутация стоит намного дороже!

Если вам нужно видеть меня во всей красе во время работы, то прошу любить и жаловать - я к вашим услугам (https://vk.com/dmitrytogether)

Вот мое портфолио на Behance

(https://www.behance.net/dmitrychaplin)

Всем желаю успеха, добра и самореализации!

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Контакты

Viber/Whatsapp/Telegram: 8(950)-413-33-20

E-mail: [email protected] (лучше писать в Viber/Whatsapp/Telegram)

Россия, Красноярск, часовой пояс (GMT +7:00)