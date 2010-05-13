Веб студия «WEB-TEXNOLOGIES» предлагает Вам:
Создание эксклюзивного WEB-САЙТА
Регистрация доменов в любых зонах.
Наши гарантии:
Индивидуальный подход к клиенту;
Точное исполнение Технического задания;
Исполнение Вашего заказа на создание сайта в строго установленные сроки;
Пожизненная гарантия на все наши работы (бесплатный мониторинг и, в случае необходимости, ремонт или корректировка программных элементов сайта);
Надёжность всех функциональных элементов нашей продукции;
Мощная информационная защита сайта;
Абсолютно компетентная техническая поддержка;
Русскоязычная и компьютерная грамотность сотрудников web-студии.
Создание сайта для сотрудников Web-студии «WEB-TEXNOLOGIES» похоже на написание песни: для нас важны все аспекты создания сайта, гармония и сбалансированность компонентов.
Наша главная цель при создании сайта: Эффективность! Под Эффективностью мы понимаем выполнение сайтом своего прямого назначения, то есть увеличение количества Ваших клиентов и соответственно, объемов продаж товаров и услуг.
Мы непосредственно заинтересованы в успехе Вашего бизнеса, так как это напрямую влияет на имидж Web-студии «WEB-TEXNOLOGIES»!
Здравствуйте! Я представляю студию полного циклаWEB-TEX. Мы команда профессионалов работающая в сфере IT и WEB технологий более 5 лет.
Заказывая у нас проект, Вы можете не беспокоиться, о том что, Вам лично надо будет найти дизайнера, потом верстальщика, затем креативщика и копирайтера. И только после этого получить законченную работу. За исключением штатных сотрудников, мы работаем с большим количеством постоянных и проверенных фрилансеров, каждый из которых лучший в своем деле.
От сайта-визитки до корпоративного портала. От игры до офисного приложения. От поисковой оптимизации до полномасштабной пиар компании. От логотипа до полного брендинга и айдентики. Для нас нет невозможного, мы не боимся трудностей. WEB-TEX– невозможное - возможно...
Мы работаем по 50% предоплате, но возможны и случаи с поэтапной оплатой, возможно рассмотрение иных случаев.
Мы верифицированный участник Яндекс-денег.
Мы аттестованный (персональный аттестат) участник webmoney.
Возможно заключение договора и оплату по безналу.