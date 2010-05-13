Представитель компании WEB-TEXNOLOGIES

Веб студия «WEB-TEXNOLOGIES» предлагает Вам:

Создание эксклюзивного WEB-САЙТА

Регистрация доменов в любых зонах.

Наши гарантии:

Индивидуальный подход к клиенту;

Точное исполнение Технического задания;

Исполнение Вашего заказа на создание сайта в строго установленные сроки;

Пожизненная гарантия на все наши работы (бесплатный мониторинг и, в случае необходимости, ремонт или корректировка программных элементов сайта);

Надёжность всех функциональных элементов нашей продукции;

Мощная информационная защита сайта;

Абсолютно компетентная техническая поддержка;

Русскоязычная и компьютерная грамотность сотрудников web-студии.

Создание сайта для сотрудников Web-студии «WEB-TEXNOLOGIES» похоже на написание песни: для нас важны все аспекты создания сайта, гармония и сбалансированность компонентов.

Наша главная цель при создании сайта: Эффективность! Под Эффективностью мы понимаем выполнение сайтом своего прямого назначения, то есть увеличение количества Ваших клиентов и соответственно, объемов продаж товаров и услуг.

Мы непосредственно заинтересованы в успехе Вашего бизнеса, так как это напрямую влияет на имидж Web-студии «WEB-TEXNOLOGIES»!

Здравствуйте! Я представляю студию полного циклаWEB-TEX. Мы команда профессионалов работающая в сфере IT и WEB технологий более 5 лет.

Заказывая у нас проект, Вы можете не беспокоиться, о том что, Вам лично надо будет найти дизайнера, потом верстальщика, затем креативщика и копирайтера. И только после этого получить законченную работу. За исключением штатных сотрудников, мы работаем с большим количеством постоянных и проверенных фрилансеров, каждый из которых лучший в своем деле.

От сайта-визитки до корпоративного портала. От игры до офисного приложения. От поисковой оптимизации до полномасштабной пиар компании. От логотипа до полного брендинга и айдентики. Для нас нет невозможного, мы не боимся трудностей. WEB-TEX– невозможное - возможно...

Мы работаем по 50% предоплате, но возможны и случаи с поэтапной оплатой, возможно рассмотрение иных случаев.

Мы верифицированный участник Яндекс-денег.

Мы аттестованный (персональный аттестат) участник webmoney.

Возможно заключение договора и оплату по безналу.