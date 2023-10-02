Обо мне
Ключевые навыки:
- Проектирование пользовательского опыта
- Проведение количественных и качественных исследований для проверки гипотез
- Разработка прототипов разной степени детализации на основе проведенных исследований
- Применение принципов и законов композиции
- Работа с кернингом, интерлиньяжем, оптической компенсацией
- Создание нужного впечатления с помощью психологии цвета
- Разработка визуального дизайна - Работа с адаптивностью
- Работа с анимациями и создание интерактивного макета
- Взаимодействие в команде по Scrum и Kanban
- Полный цикл создания сайта на Tilda
- Работа с адаптивностью и анимациями в Tilda
- Навыки мобильной и адаптивной вёрстки
89640543262
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Гончарная Мастерская1 просмотр
- Landing pageнет просмотров
- Мобильное приложениенет просмотров
- Mobile App1 просмотр
- Сайт-Биография1 просмотр
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $400от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$25/час
от $700от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$21/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга