Обо мне

Ключевые навыки:

- Проектирование пользовательского опыта

- Проведение количественных и качественных исследований для проверки гипотез

- Разработка прототипов разной степени детализации на основе проведенных исследований

- Применение принципов и законов композиции

- Работа с кернингом, интерлиньяжем, оптической компенсацией

- Создание нужного впечатления с помощью психологии цвета

- Разработка визуального дизайна - Работа с адаптивностью

- Работа с анимациями и создание интерактивного макета

- Взаимодействие в команде по Scrum и Kanban

- Полный цикл создания сайта на Tilda

- Работа с адаптивностью и анимациями в Tilda

- Навыки мобильной и адаптивной вёрстки

89640543262