Чоботарь Диана Николаевна
Дата рождения: 12 декабря 1986
Телефон: 8 (056) 788-62-30
Эл. почта: [email protected]
Регион: Днепропетровск
Резюме от 26.08.2009
Wеb-дизайнер, Wеbмастер, web разработчик.
Опыт работы 07.2009 - наст. время web разработчик www.texniks.com (бытовая техника),
Днепропетровск .
web разработка, дизайн, контент
03.2004 - 01.2007 организатор сбыта "Tehnoise" (продажа кондиционеров, монтаж),
Днепропетровск.
Успешный сбыт кондиционеров (настенных сплит-систем), организация монтажных групп...
Образование 03.2004 - 10.2008 высшее Международная Академия Управления Персоналом,
Экономический,
Днепропетровск.
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Профессиональные навыки Навыки работы с компьютером, ПО:
администратор.
Дополнительная информация +умение быстро разбираться в новых технологиях
+ хорошее знание принципов построения интернет-сайтов, магазинов, приложений...
+ знание SQL, понимание реляционных БД
+опыт работы с использованием PHP, HTML, flash, gif ...
+знания в сфере Интернет - маркетинга и рекламы
+знание технологий по раскрутке сайта, инструментов продвижения сайта
+опыт построения структуры header, построение ключевых слов
Требования к вакансии
Желаемая должность Веб-дизайнер, мастер
Вид занятости Полная занятость, Неполная занятость, Удаленная работа
Желаемый регион работы Днепропетровск
Разделы размещения резюме Другие сферы деятельности
Портфолио: http:www.texniks.com