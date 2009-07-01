Web-di

Диана Чоботарь Web-di

 
37 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
[email protected] ICQ 465003406

Чоботарь Диана Николаевна

Дата рождения: 12 декабря 1986

Телефон: 8 (056) 788-62-30

Эл. почта: [email protected]

Регион: Днепропетровск

Резюме от 26.08.2009

Wеb-дизайнер, Wеbмастер, web разработчик.

Опыт работы 07.2009 - наст. время web разработчик www.texniks.com (бытовая техника),

Днепропетровск .

web разработка, дизайн, контент

03.2004 - 01.2007 организатор сбыта "Tehnoise" (продажа кондиционеров, монтаж),

Днепропетровск.

Успешный сбыт кондиционеров (настенных сплит-систем), организация монтажных групп...

Образование 03.2004 - 10.2008 высшее Международная Академия Управления Персоналом,

Экономический,

Днепропетровск.

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Профессиональные навыки Навыки работы с компьютером, ПО:

администратор.

Дополнительная информация +умение быстро разбираться в новых технологиях

+ хорошее знание принципов построения интернет-сайтов, магазинов, приложений...

+ знание SQL, понимание реляционных БД

+опыт работы с использованием PHP, HTML, flash, gif ...

+знания в сфере Интернет - маркетинга и рекламы

+знание технологий по раскрутке сайта, инструментов продвижения сайта

+опыт построения структуры header, построение ключевых слов

Требования к вакансии

Желаемая должность Веб-дизайнер, мастер

Вид занятости Полная занятость, Неполная занятость, Удаленная работа

Желаемый регион работы Днепропетровск

Разделы размещения резюме Другие сферы деятельности

Портфолио: http:www.texniks.com

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