Сайт под ключ Фирменный стиль Интернет магазин SEO

Уважаемые заказчики!!! Будем рады сделать вам сайт любой сложность даже флешь сайты и раскрутка сайтов продвижение в Рунете т.д. Пишите будем рады вам помочь.

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ГРАФИК РАБОТЫ:

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Круглые сутки.

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Интернет-магазин

Сегодня, в области разработки сайтов, создание интернет магазина стало наиболее распространенным видом деятельности. От прочих сайтов, интернет магазин отличается, главным образом, программными модулями, которые позволяют автоматизировать процесс продаж через Интернет. Потенциал и выгоду online-продаж давно оценили и покупатели, и владельцы бизнеса. Ведь, не предполагающий аренду торговых площадей, интернет-магазин может предложить своим клиентам более низкую стоимость товара.

Управляемый сайт

Если сайт рассматривается как ресурс, предоставляющий ваши клиентам актуальную информацию о деятельности компании, возникает задача периодического обновления материалов сайта (так называемого, контента). В этом случае, изготовление сайта выполняется на основе так называемой CMS – системы управления контентом. Через административную панель этой системы любой пользователь, не обладая никакими специальным навыками, может легко редактировать и дополнять материалы сайта.

Сайт-визитка

Назначение этой разновидности сайтов достаточно полно выражено в названии. Сайт-визитка представляет собой информацию о компании достаточно полную и лаконичную. Обычно сайт-визитка содержит до 7-10 страниц, на которых содержится описание сферы деятельности, общие данные по предлагаемым товарам или предоставляемым услугам, конкретизация политики в отношениях с партнерами и клиентами и, конечно же, контактные данные компании.

Раскрутка и продвижение:

Контекстная реклама

Оптимизация и продвижение сайтов

Редизайн и реинжиниринг сайтов

Сопровождение и поддержка сайта

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Схема работы:

1) Выбор на проект - предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. Оплата Webmoney (BL -30). Предоплата не возвращается! Поэтому серьезно относитесь к своим проектам!

Данное предложение актуально для проектов по дизайну!!!

Создание сайта на вашем хостинге - предоплата -50% - с первого дня вы получите пароли от админ панели и будете следить за ходом работ. Если не подходит такой вариант - полный контроль над хостингом + 50%

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Я делаю только приличные проекты. Азартные игры, пирамиды, порнографию, эротику, политику, религию, жестокий спорт и игры, магию и спиритизм, военные проекты, и прочие извращения не предлагать!

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