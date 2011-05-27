SMM-продвижение

Социальные медиа (Вконтакте, FaceBook, Однокласники, Мой Мир, Twitter) – это место обитание ваших потенциальных клиентов. Мы поможем заслужить их доверие и внимание к вашей компании.

Красивое оформление, грамотное продвижение и ответственная поддержка – приятно удивит вас!

Наш SMM инструментарий:

- Создание, поддержка и продвижение тематических групп в социальных сетях

- Продвижение в популярных социальных сетях

- Создание и продвижение Twitter-блога компании

- Продвижение интернет-магазинов

- Реклама в блогосфере и твиттере

- Скрытый и вирусный маркетинг

- Отслеживание и подавление негатива в адрес компании

- Организация и проведение конкурсов, опросов, голосований