SMM-продвижение
Социальные медиа (Вконтакте, FaceBook, Однокласники, Мой Мир, Twitter) – это место обитание ваших потенциальных клиентов. Мы поможем заслужить их доверие и внимание к вашей компании.
Красивое оформление, грамотное продвижение и ответственная поддержка – приятно удивит вас!
Наш SMM инструментарий:
- Создание, поддержка и продвижение тематических групп в социальных сетях
- Продвижение в популярных социальных сетях
- Создание и продвижение Twitter-блога компании
- Продвижение интернет-магазинов
- Реклама в блогосфере и твиттере
- Скрытый и вирусный маркетинг
- Отслеживание и подавление негатива в адрес компании
- Организация и проведение конкурсов, опросов, голосований
Портфолио
- Продвижение в тематических ресурсах111 просмотров