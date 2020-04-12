web designer

Дизайн – первое, что видит ваш клиент на вашем сайте. Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем. Я предлагаю разработку продающего и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо.

Вы гарантированно получаете:

- ПРОЕКТ «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, все делаю с нуля)

- Крутой, современный, ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован)

- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса

- ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы

Вы можете такжеизучить некоторые мои работы https://www.behance.net/adamfrost3 .

Мои контакты:

Telegram/Whatsapp:+7(932)256-32-32 +7(906)482-56-91

VK: https://vk.com/id567587167

Mail:[email protected]

Буду ждать вашего ответа))) Всего наилучшего.