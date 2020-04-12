Дизайн – первое, что видит ваш клиент на вашем сайте. Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем. Я предлагаю разработку продающего и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо.
Вы гарантированно получаете:
- ПРОЕКТ «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, все делаю с нуля)
- Крутой, современный, ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован)
- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса
- ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы
Вы можете такжеизучить некоторые мои работы https://www.behance.net/adamfrost3 .
Мои контакты:
Telegram/Whatsapp:+7(932)256-32-32 +7(906)482-56-91
VK: https://vk.com/id567587167
Mail:[email protected]
Буду ждать вашего ответа))) Всего наилучшего.
Портфолио
- Лендинг для клининговой службы26 просмотров
- Интернет магазин одежды27 просмотров
- Лендинг для организации свадеб30 просмотров