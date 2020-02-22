HTML5 CSS вёрстка+PHP+JS, Front-end

Предлагаю услуги по:

Разработке сайтов любого уровня сложности. (Сайт визитка, лендинг, многостраничный сайт)

Поддержке и обновлении сайта.

Настройке, поддержке и обновлению сайтов на CMS. (Совместно с разработчиками системы)

Обновлению существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.

✔ Создание сайта. Валидно, кроссбраузерно, адаптивно.

✔ HTML, JavaScript, CSS. (Flexbox, CSS Grid, CSS animations, TypeScript)

✔ БЭМ﻿

✔ SASS, LESS, SCSS.

✔ Git, Webpack, Gulp

✔ PHP, WordPress, OpenCart﻿, SQL,

✔ Vue.js, React.js .

✔ Создание функциональных, современных и отзывчивых веб-сайтов.

✔ Дизайн веб-сайта.

✔ Работа в Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Avacode, Zeplin.

✔ Поддержка, редактирование, устранение неполадок веб-сайта.

✔ Опыт создания веб-сайтов и дизайна.

Мои контакты:

E-mail: [email protected] ﻿

Telegram ﻿

https://t.me/weblancer7

Обращайтесь, отвечу на все вопросы.

Я свободен для интересных проектов и готов выполнять Ваш проект прямо сейчас!

Что мне нужно от вас:

- Макет. Для быстрой и качественной работы;

﻿При отсутствии могу взять эту работу на себя.

- Чётко составленное тех. задание;

﻿Также могу помочь с написанием ТЗ.