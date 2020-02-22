Предлагаю услуги по:
- Разработке сайтов любого уровня сложности. (Сайт визитка, лендинг, многостраничный сайт)
- Поддержке и обновлении сайта.
- Настройке, поддержке и обновлению сайтов на CMS. (Совместно с разработчиками системы)
- Обновлению существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.
✔ Создание сайта. Валидно, кроссбраузерно, адаптивно.
✔ HTML, JavaScript, CSS. (Flexbox, CSS Grid, CSS animations, TypeScript)
✔ БЭМ
✔ SASS, LESS, SCSS.
✔ Git, Webpack, Gulp
✔ PHP, WordPress, OpenCart, SQL,
✔ Vue.js, React.js .
✔ Создание функциональных, современных и отзывчивых веб-сайтов.
✔ Дизайн веб-сайта.
✔ Работа в Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Avacode, Zeplin.
✔ Поддержка, редактирование, устранение неполадок веб-сайта.
✔ Опыт создания веб-сайтов и дизайна.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram
Обращайтесь, отвечу на все вопросы.
Я свободен для интересных проектов и готов выполнять Ваш проект прямо сейчас!
Что мне нужно от вас:
- Макет. Для быстрой и качественной работы;
При отсутствии могу взять эту работу на себя.
- Чётко составленное тех. задание;
Также могу помочь с написанием ТЗ.
Выполняю заказы в срок. К каждому проекту подхожу ответственно, по принципу: цена - качество.
- Адаптивный сайт с элементами анимации41 просмотр
- Адаптивный сайт для "булочной"26 просмотров
- HTML5 и CSS3 вёрстка.28 просмотров