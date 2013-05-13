Сделаю качественный дизайн интернет магазина в срок + бонусы для вас.

Здравствуйте уважаемые. Я рисую дизайны по большей части для интернет магазинов. Постоянно повышаю свои навыки и прохожу курсы. Знаю верстку, но ею не занимаюсь.

Ниже ответы на ваши возможные вопросы.

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Выгоды которые вы получаете работая со мной:

1. Качественный дизайн интернет магазина увеличивающий продажи, а также удобный к последующей верстке.

2. Юридическая безопасность (никаких претензий со стороны авторов графики).

3. Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.

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Как я работаю:

1. По предоплате 50% (Предоплата, только!!! при первом сотрудничестве)

2. Способы оплаты (яндекс деньги и web money)

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С кем работаю:

1. Твердо знающими, что им нужно и когда нужно.

2. У кого есть четкое ТЗ или есть время на его совместное составление.

3. Кто своевременно оплачивает работу дизайнера, а также предоплату.

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С кем я НЕ работаю:

1. Кто не знает чего хочет.

2. Кто пытается сделать мою работу за меня.

3. У кого нет в данный момент денег на оплату.

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Гарантия:

Если не уложусь в срок, то возвращаю вам предоплату в и делаю дизайн совершенно бесплатно.

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Система скидок:

1. При заказе сразу двух дизайнов вы получаете скидку в 30%

2. При повторном заказе вы получите 10% скидку.