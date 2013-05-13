Здравствуйте уважаемые. Я рисую дизайны по большей части для интернет магазинов. Постоянно повышаю свои навыки и прохожу курсы. Знаю верстку, но ею не занимаюсь.
Ниже ответы на ваши возможные вопросы.
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Выгоды которые вы получаете работая со мной:
1. Качественный дизайн интернет магазина увеличивающий продажи, а также удобный к последующей верстке.
2. Юридическая безопасность (никаких претензий со стороны авторов графики).
3. Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.
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Как я работаю:
1. По предоплате 50% (Предоплата, только!!! при первом сотрудничестве)
2. Способы оплаты (яндекс деньги и web money)
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С кем работаю:
1. Твердо знающими, что им нужно и когда нужно.
2. У кого есть четкое ТЗ или есть время на его совместное составление.
3. Кто своевременно оплачивает работу дизайнера, а также предоплату.
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С кем я НЕ работаю:
1. Кто не знает чего хочет.
2. Кто пытается сделать мою работу за меня.
3. У кого нет в данный момент денег на оплату.
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Гарантия:
Если не уложусь в срок, то возвращаю вам предоплату в и делаю дизайн совершенно бесплатно.
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Система скидок:
1. При заказе сразу двух дизайнов вы получаете скидку в 30%
2. При повторном заказе вы получите 10% скидку.