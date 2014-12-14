Поисковая оптимизация и продвижение сайтов (SEO) / Аудит сайтов (SEO, Технический, Юзабилити) / Контекстная реклама (Директ, AdWords)
Даже самый привлекательный сайт с уникальным дизайном – это просто красивая картинка, если он не выполняет главной цели – не продает товары или услуги !
Основное направление деятельности - поисковая оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google. Личный опыт SEO - 3 года 8 месяцев (на момент публикации резюме 14.12.2014). Также занимаюсь аудитом сайтов и настройкой контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google AdWords.
Ниже представлен полный список предоставляемых услуг:
- Поисковая оптимизация и продвижение сайтов (SEO)
- Аудит сайтов (SEO, Технический, Юзабилити)
- Настройка контекстной рекламы (Директ, AdWords)
- Сбор семантического ядра для сайта или контекстной рекламы (НЧ, СЧ, ВЧ)
- Помощь в регистрации доменов и хостинг-площадок
- SEO-копирайтинг
- Наполнение сайтов (1-С Битрикс, WebAsyst, AdVantShop, Joomla, OpenCart)
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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Поисковые системы (SEO)
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