Поисковая оптимизация и продвижение сайтов (SEO) / Аудит сайтов (SEO, Технический, Юзабилити) / Контекстная реклама (Директ, AdWords)

Даже самый привлекательный сайт с уникальным дизайном – это просто красивая картинка, если он не выполняет главной цели – не продает товары или услуги !

Основное направление деятельности - поисковая оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google. Личный опыт SEO - 3 года 8 месяцев (на момент публикации резюме 14.12.2014). Также занимаюсь аудитом сайтов и настройкой контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google AdWords.

Ниже представлен полный список предоставляемых услуг: