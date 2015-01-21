Андрей Карпенко WebColibriWebColibri
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка готовых интернет-сайтов под ключ
Занимаюсь разработкой продающих страниц, готовых интернет-магазинов, разработкой сайтов под ключ, дизайнами и seo продвижением на протяжении 9 лет. С примерами моих работ вы можете ознакомиться в портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page108 просмотров
- Чайный блог139 просмотров
- Дизайн сайта206 просмотров
- Дизайн сайта188 просмотров
- Дизайн сайтов148 просмотров
- Дизайн сайта114 просмотров
Интернет-магазины
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от $100
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Сайты «под ключ»
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от $500
нет рейтинга