Web-developer, верстальщик в сервисе WebFlow
Приветствую!
Меня зовут Александр.
Я занимаюсь визуальной версткой сайтов в сервисе Webflow, что увеличивает скорость верстки и быстроту изготовления сайта.
На выходе получается валидный сайт высокого качества, с профессиональной анимацией и адаптацией под все устройства.
Изготавливаю шаблоны(Темы) под CMS WordPress, а также интуитивно понятные интернет магазины с использованием Woocommerce.
Создание веб-дизайна сайта, использование в работе HTML5, CSS3, Bootstrap, Java-script, Jquery, PHP.
Портфолио
- Лендинг30 просмотров
- Лендинг31 просмотр
- Бьюти сайт25 просмотров