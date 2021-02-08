Web-developer, верстальщик в сервисе WebFlow

Приветствую!

Меня зовут Александр.

Я занимаюсь визуальной версткой сайтов в сервисе Webflow, что увеличивает скорость верстки и быстроту изготовления сайта.

На выходе получается валидный сайт высокого качества, с профессиональной анимацией и адаптацией под все устройства.

Изготавливаю шаблоны(Темы) под CMS WordPress, а также интуитивно понятные интернет магазины с использованием Woocommerce.

Создание веб-дизайна сайта, использование в работе HTML5, CSS3, Bootstrap, Java-script, Jquery, PHP.