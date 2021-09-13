Меня зовут Артем, на данный момент живу в Украине, г. Киев.

Ранее я работал в одной из крупнейших веб-студий Украины под названием «Wezom» в качестве Full-Stack Web-разработчика. На данный момент я занимаюсь любимым делом - разработкой сайтов и зарабатываю на этом деньги. Более 7 лет опыта работы, сталкивался со всевозможными трудностями и подводными камнями, разработал множество сайтов, от сайтов-визиток до интернет-магазинов. Поскольку я работаю не ради денег, а в первую очередь для собственного удовольствия, я гарантирую качество своей работы.

Буду рада сотрудничеству!