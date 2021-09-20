Уникальная вёрстка | чистая кроссбраузерность | Адаптивы, Лендинги, Интернет Магазины | HTML/CSS/JavaScript/Jquery
О себе:
1,5 работал в офисе потом решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Умение и Навыки:
- HTML/HTML5
- CSS/CSS3
- Scss/Sass
- Gulp
- JavaScript/Jquery
- Bootstrap
- PHP/Mysql база данных
Способы связы:
Telegram: @igorsobolev421
Instagram: @web.devler
Gmail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Адаптивная вёрстка магазина E-Shop (Bootstrap)29 просмотров
- Вёрстка сайта Office21 просмотр
- Адаптивная вёрстка сайта Mountain King21 просмотр
- Вёрстка сайта Kalay - Partfolio12 просмотров
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- Адаптивная вёрстка сайта TRAVWLLO19 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта Big Picture15 просмотров