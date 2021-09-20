WebDevler

Соболев Игорь WebDevler

 
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Уникальная вёрстка | чистая кроссбраузерность | Адаптивы, Лендинги, Интернет Магазины | HTML/CSS/JavaScript/Jquery

О себе: 

1,5 работал в офисе потом решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Умение и Навыки:

  • HTML/HTML5
  • CSS/CSS3
  • Scss/Sass
  • Gulp
  • JavaScript/Jquery
  • Bootstrap
  • PHP/Mysql база данных

Способы связы:

Telegram: @igorsobolev421 ﻿

Instagram: @web.devler

Gmail: [email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulp