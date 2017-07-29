Качественная верстка сайтов | HTML5, CSS3
- опыт работы в области разработки web-приложений;
- владение HTML, CSS, JavaScript, jQuery;
- владение Photoshop на уровне нарезки макетов и оптимизации изображений;
- опыт работы с шаблонизаторами;
- знание Git;
- знание кроссбраузерной (IE 9+), валидной, адаптивной верстки, понимание особенностей мобильных браузеров (Android, iOS).
- опыт работы с системами веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics;
- знание одного или нескольких CSS-препроцессоров: Sass;
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