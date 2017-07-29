WebMark

Марко Благоевич WebMark

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка сайтов | HTML5, CSS3
  • опыт работы в области разработки web-приложений;
  • владение HTML, CSS, JavaScript, jQuery;
  • владение Photoshop на уровне нарезки макетов и оптимизации изображений;
  • опыт работы с шаблонизаторами;
  • знание Git;
  • знание кроссбраузерной (IE 9+), валидной, адаптивной верстки, понимание особенностей мобильных браузеров (Android, iOS).
  • опыт работы с системами веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics;
  • знание одного или нескольких CSS-препроцессоров: Sass;
JavascriptВерстка сайтаAndroidHTMLCSSiOSjQuerySASSPhotoshopGit
Портфолио