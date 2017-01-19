WebMongolka

Делаю качественно и грамотно.
«Для наших клиентов сделанный нами сайт или фирменный стиль – не статья расхода, а статья дохода.» /Артемий Лебедев/
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Делаю всё:
Фирменный стиль, Интернет-магазин, копирайтинг, нейминг, раскрутка и продвижение сайтов, сайты-визитки, веб-дизайн, логотип, сайты под ключ, дизайн соц сетей, полиграфический дизайн,лендинги (landing-pages)....
Навыки:
- Работаю с Wordpress, PrestaShop, MotoCMS3, OpenCart, Joomla
- Работаю в команде с вебмастерами (вёрстка), дизайнерами (Полиграфия, фирменный стиль, логотип, дизайн сайтов), копирайтерами (нейминг, коммерческие предложения, продающие тексты)....
- установка, настройка CMS
- установка. настройка модулей, плагинов
- вёрстка, редактирование, изменение шаблона
- перенос на другой хостинг
- дизайн сайтов
Предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, если:
- Клиент передумал заказывать сайт (Внимательно думайте прежде чем, что-то заказывать)
- Клиент долго не выходит на связь или вообще пропадает без предупреждения
- Клиент грубо себя ведёт и создаёт кучу проблем в работе над проектом.