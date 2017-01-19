WebMongolka

Гулзира WebMongolka

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Делаю качественно и грамотно.

«Для наших клиентов сделанный нами сайт или фирменный стиль – не статья расхода, а статья дохода.» /Артемий Лебедев/

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Делаю всё:

Фирменный стиль, Интернет-магазин, копирайтинг, нейминг, раскрутка и продвижение сайтов, сайты-визитки, веб-дизайн, логотип, сайты под ключ, дизайн соц сетей, полиграфический дизайн,лендинги (landing-pages)....

Навыки: 

  • Работаю с Wordpress, PrestaShop, MotoCMS3, OpenCart, Joomla
  • Работаю в команде с  вебмастерами (вёрстка), дизайнерами (Полиграфия, фирменный стиль, логотип, дизайн сайтов), копирайтерами (нейминг, коммерческие предложения, продающие тексты)....
Мои услуги:

  • установка, настройка CMS
  • установка. настройка модулей, плагинов
  • вёрстка, редактирование, изменение шаблона
  • перенос на другой хостинг
  • дизайн сайтов
Работа осуществляется только по предоплате 50% от стоимости проекта или по "Безопасной сделке".

Предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, если:

  • Клиент передумал заказывать сайт (Внимательно думайте прежде чем, что-то заказывать)
  • Клиент долго не выходит на связь или вообще пропадает без предупреждения
  • Клиент грубо себя ведёт и создаёт кучу проблем в работе над проектом.
Форма оплаты: Вебмани (Webmoney), Яндекс Деньги