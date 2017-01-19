WebMongolka

Делаю качественно и грамотно.

«Для наших клиентов сделанный нами сайт или фирменный стиль – не статья расхода, а статья дохода.» /Артемий Лебедев/

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Делаю всё:

Фирменный стиль, Интернет-магазин, копирайтинг, нейминг, раскрутка и продвижение сайтов, сайты-визитки, веб-дизайн, логотип, сайты под ключ, дизайн соц сетей, полиграфический дизайн,лендинги (landing-pages)....

Навыки:

Работаю с Wordpress, PrestaShop, MotoCMS3, OpenCart, Joomla

Работаю в команде с вебмастерами (вёрстка), дизайнерами (Полиграфия, фирменный стиль, логотип, дизайн сайтов), копирайтерами (нейминг, коммерческие предложения, продающие тексты)....

установка, настройка CMS

установка. настройка модулей, плагинов

вёрстка, редактирование, изменение шаблона

перенос на другой хостинг

дизайн сайтов

Предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, если:

Клиент передумал заказывать сайт (Внимательно думайте прежде чем, что-то заказывать)

Клиент долго не выходит на связь или вообще пропадает без предупреждения

Клиент грубо себя ведёт и создаёт кучу проблем в работе над проектом.

Вебмани (Webmoney), Яндекс Деньги