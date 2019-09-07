Доброго времени суток! Хотим предложить Вам свои услуги, по созданию сайта "под ключ". Работаем с OpenCart, Wordpress и продукты собственных разработок. В стоимость входит: - Разработка ресурса; - Адаптация под мобильные устройства; - Тестирование; - Установка на сервер/хостиг. Дополнительная информация: - Оплату принимаем на WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi, ПриватБанк/MonoBank
Email: [email protected]
Tel. +380734038601 Telegram/Viber/Whatsapp
Сайт : http://webnwork.ml
В сфере разработки Веб и программного обеспечения мы работаем более 7-ми лет.Разработано более 600 информационных, лендинг, интернет-магазинов, форумов. 5 проектов программного обеспечения в месяц и около 350 модулей для разных движков.Интернет-магазин: разработка на топовых движках с расширенным функционалом, но некоторые задачи невозможно выполнить на движках, тогда беремся за разработку движка или модернизацию другого.Лендинг или информационный.Логотип всегда входит в стоимость!Работаем по договору и предпочтительно после личной встречи, но есть возможность работы и на удаленной основе.
- RE: сотрудничество84 просмотра
- RE: сотрудничество90 просмотров
- RE: сотрудничество87 просмотров
- RE: сотрудничество90 просмотров
- Фитнес клуб Легион119 просмотров
- GoodWin103 просмотра
- Прайм Роуз102 просмотра
- AFFBANK149 просмотров
- Http://www.casio-europe.com/ru/95 просмотров