WebNWork разработка и создание сайтов: информационных, лендинг, интернет-магазинов, форумов

Доброго времени суток! Хотим предложить Вам свои услуги, по созданию сайта "под ключ". Работаем с OpenCart, Wordpress и продукты собственных разработок. В стоимость входит: - Разработка ресурса; - Адаптация под мобильные устройства; - Тестирование; - Установка на сервер/хостиг. Дополнительная информация: - Оплату принимаем на WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi, ПриватБанк/MonoBank

Email: [email protected]

Tel. +380734038601 Telegram/Viber/Whatsapp

Сайт : http://webnwork.ml

В сфере разработки Веб и программного обеспечения мы работаем более 7-ми лет.Разработано более 600 информационных, лендинг, интернет-магазинов, форумов. 5 проектов программного обеспечения в месяц и около 350 модулей для разных движков.Интернет-магазин: разработка на топовых движках с расширенным функционалом, но некоторые задачи невозможно выполнить на движках, тогда беремся за разработку движка или модернизацию другого.Лендинг или информационный.Логотип всегда входит в стоимость!Работаем по договору и предпочтительно после личной встречи, но есть возможность работы и на удаленной основе.