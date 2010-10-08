WebOz

Даниил WebOz

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кондитерские рецепты для блога

    $50

    Всем привет. Требуются кондитерские рецепты для блога. Требования: 1. Уникальность текста не менее 95% 2. Объем от 1000 до 1500 символов без пробелов 3. Картинка рецепта на белом фоне 4. 2-3 ключевых слова в рецепте 5. Следовать структуре (картинка, 2-3 вводных ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Wordpress. Небольшие неисправности.

    Добрый день. Нужно подправить: 1. Добавть форму комментариев (сделать работоспособной) на странице "гостевая книга" и в постах. вот пример глюка - http://sweetpause.ru/page/2/ , самый нижний пост - комментарии отключены, выше - оставьте отзыв. 2. Исправить неработоспособность ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-копирайтинг на английском языке

    $10

    Нужен носитель английского/американского языка, умеющий писать креативные тексты под определенные ключевые фразы. Желательны примеры работ и вашу цену за 1000 символов (без пробелов).

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для онлайн кинотеатра

    Нужен красивый логотип для онлайн кинотеатра URL: http://kinoweekend.com Размер: 340x60 Выкладываю старый. На его основе нужно сделать новый, более объемный и радующий глаз :) Значек слева нужен на кинотематику, т.е. кинолента или подобное, текст справа KinoWeekend.com, слоган снизу ...

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рецепты сладостей - рерайт/копирайт/переводы

    Для блога сладкоежек требуются самые разнообразные рецепты сладостей. Торты, пироги, блины, печенье, кексы, пироженое, мороженое, десерты и многое другое. Принимаются посты в виде: Картинка + Состав + Способ приготовления + Короткий комментарий (по желанию). Не допускается ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка плагина XmlRpc для cms Satellite-X

    $70

    Нужен php плагин для связки cms SatelliteX (http://satellite-x.ru) и BlogBot (http://blogbotengine.ru, http://seobucks.ru) с целью автопостинга статей (с картинками) через протокол XmlRpc. Плагин должен реализовать работу протокола XmlRpc в cms Satellite-X, при этом корректно передавать статьи (без ...

    PHPWordPressJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
CoolHeart
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Подправить ошибки в WordPress
Даниил отличный заказчик, приятный в общении и адекватный человек, с удовольствием сотрудничал бы еще :)
Виктор быстро и без проблем наладил мне блог на WordPress. Руки растут у него из правильного места, не то что у меня :)
Ответный отзыв
beretta-m
Марина 
46 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Написание статей для сайта
От сотрудничества с Даниилом самые приятные впечатления. Интересные темы, четкое задание и мгновенная оплата – все условия для комфортной работы. Рекомендую всем фрилансерам как отличного заказчика!
Я очень доволен работой Бер Марины, качество копирайта на высоте, сделано все в срок. Сотрудничать с ней одно удовольствие.
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