Всем привет. Требуются кондитерские рецепты для блога. Требования: 1. Уникальность текста не менее 95% 2. Объем от 1000 до 1500 символов без пробелов 3. Картинка рецепта на белом фоне 4. 2-3 ключевых слова в рецепте 5. Следовать структуре (картинка, 2-3 вводных ...
- $50Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно подправить: 1. Добавть форму комментариев (сделать работоспособной) на странице "гостевая книга" и в постах. вот пример глюка - http://sweetpause.ru/page/2/ , самый нижний пост - комментарии отключены, выше - оставьте отзыв. 2. Исправить неработоспособность ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. Перестала работать RSS лента 2. Не открываются рубрики. http://sweetpause.ruПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Нужны уникальные статьи (от 95%) для сайта.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Нужен носитель английского/американского языка, умеющий писать креативные тексты под определенные ключевые фразы. Желательны примеры работ и вашу цену за 1000 символов (без пробелов).Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен красивый логотип для онлайн кинотеатра URL: http://kinoweekend.com Размер: 340x60 Выкладываю старый. На его основе нужно сделать новый, более объемный и радующий глаз :) Значек слева нужен на кинотематику, т.е. кинолента или подобное, текст справа KinoWeekend.com, слоган снизу ...Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для блога сладкоежек требуются самые разнообразные рецепты сладостей. Торты, пироги, блины, печенье, кексы, пироженое, мороженое, десерты и многое другое. Принимаются посты в виде: Картинка + Состав + Способ приготовления + Короткий комментарий (по желанию). Не допускается ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Нужен php плагин для связки cms SatelliteX (http://satellite-x.ru) и BlogBot (http://blogbotengine.ru, http://seobucks.ru) с целью автопостинга статей (с картинками) через протокол XmlRpc. Плагин должен реализовать работу протокола XmlRpc в cms Satellite-X, при этом корректно передавать статьи (без ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад