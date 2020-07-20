Создание и продвижение качественных сайтов и интернет-магазинов "под ключ"!
Разработка продающих сайтов от А до Я. Лояльные цены. Уникальный дизайн.
Почта: [email protected]
WhatsApp: +7(921) 513 94 91
Обо мне
Работаю преимущественно на платформах Wordpress и Tilda.
Опыт работы более двух лет.
- Всегда на связи с заказчиком
- Уникальный и адаптивный дизайн сайтов
- Ответственен за результат
- Адекватная стоимость проекта
- Соблюдение установленных сроков
- создание интернет-магазинов
- верстка сайтов любой сложности
- создание сайтов с нуля под ключ
- настройка рекламы
- работаю по 50% предоплате
- способ оплаты - денежный перевод
- создание сайта под ключ от 100$
- интернет-магазин под ключ от 200$
- настройка рекламы от 80$
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