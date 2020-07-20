WebPanda

Никита WebPanda

 
21 годРоссия/Мурманск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание и продвижение качественных сайтов и интернет-магазинов "под ключ"!

Разработка продающих сайтов от А до Я. Лояльные цены. Уникальный дизайн.

Почта: [email protected]

WhatsApp: +7(921) 513 94 91

Обо мне

Работаю преимущественно на платформах Wordpress и Tilda. 

Опыт работы более двух лет. 

  • Всегда на связи с заказчиком
  • Уникальный и адаптивный дизайн сайтов
  • Ответственен за результат
  • Адекватная стоимость проекта
  • Соблюдение установленных сроков
Чем занимаюсь
  • создание интернет-магазинов
  • верстка сайтов любой сложности
  • создание сайтов с нуля под ключ
  • настройка рекламы
Оплата
  • работаю по 50% предоплате
  • способ оплаты - денежный перевод
Стоимость
  • создание сайта под ключ от 100$
  • интернет-магазин под ключ от 200$
  • настройка рекламы от 80$
WordPressВерстка сайтаДизайн сайтаTilda