Разработка любых веб - сайтов. Срок разработки от 3 часов. Стоимость от 2000 руб.

Меня зовут Максим, я занимаюсь разработкой веб - сайтов. Опыт огромный, в сфере веб программирования и веб - дизайна я работаю уже 5-ый год. В общем сделал около 230 проектов, начиная от сайтов - визиток, Landing page и заканчивая новостными порталами (по типу Sportbox.ru; championat.com) и полноценными интернет - магазинами с поисковиками, различными фильтрами, платежными системами и CMS. Портфолио перестал вести. Сделаю любой сайт, с любым дизайном, можно сказать на "какой пальцем покажите". Сделаю очень быстро и качественно, а главное НЕДОРОГО, в отличие от Веб - студий и фрилансеров с заоблачными ценами. Срок разработки начинается от 3 часов. Также при сотрудничестве подскажу Вам замечательный хостинг для Вашего сайта!

Email: [email protected]