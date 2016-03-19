WebRom

Роман WebRom

 
34 годаУкраина/Хмельницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Кроссбраузерная валидная адаптивная верстка сайтов, HTML5, CSS3, JQuery.

 НАВЫКИ

  • HTML5, CSS3, JavaScript,  jQuery.
  • Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка.
  • Интерактивная верстка (Слайдеры, табы, анимации, Paralax эффекты.)
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного и удобного кода.
  • Адаптация под мобильные устройства.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face,  google web fonts).
  • Комментарии

О себе:

  • качественно и в срок выполненная работа - залог дальнейшего сотрудничества и успеха .
  • полностью отдаюсь работе
  • реально смотрю на такие факторы как : сроки , сложность , стоимость
  • легко нахожу общий язык с любым заказчиком
  • Образование: высшее (НУЛП Национальный университет "Львовская политехника")

Оплата любым способом

  • Электронные платежи
  • ЯД
  • webmoney
  • privat24
Для свсязи:

skype:  roman.gyrey

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapjQuery
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