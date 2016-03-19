Кроссбраузерная валидная адаптивная верстка сайтов, HTML5, CSS3, JQuery.
НАВЫКИ
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
- Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка.
- Интерактивная верстка (Слайдеры, табы, анимации, Paralax эффекты.)
- Соблюдение стандартов W3C.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного и удобного кода.
- Адаптация под мобильные устройства.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Комментарии
О себе:
- качественно и в срок выполненная работа - залог дальнейшего сотрудничества и успеха .
- полностью отдаюсь работе
- реально смотрю на такие факторы как : сроки , сложность , стоимость
- легко нахожу общий язык с любым заказчиком
- Образование: высшее (НУЛП Национальный университет "Львовская политехника")
Оплата любым способом.
- Электронные платежи
- ЯД
- webmoney
- privat24
skype: roman.gyrey
Портфолио
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